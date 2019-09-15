Кениец Кипсанг установил мировой рекорд в полумарафоне

ТАСС, 15 сентября. Кенийский бегун Джеффри Кипсанг обновил мировой рекорд в полумарафоне (21,1 км) в Копенгагене. Его результат составил 58 минут 1 секунда.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) результат пока не ратифицировала. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Абрахаму Киптуму (58 минут 18 секунд), он установил его 28 октября 2018 года в испанской Валенсии.

Ради выступления в Копенгагене Кипсанг принял решение отказаться от выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар), который пройдет с 27 сентября по 6 октября.

Кипсанг является серебряным призером чемпионата мира 2015 года в беге на 10000 метров. Кенийский бегун трижды становился победителем мирового первенства в полумарафоне. Полумарафон не является олимпийской дисциплиной.