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Летние неолимпийские виды спорта

Кениец Кипсанг установил мировой рекорд в полумарафоне

Его результат в Копенгагене составил 58 минут 1 секунда
Джеффри Кипсанг EPA-EFE/ANDREW GOMBERT
Описание
Джеффри Кипсанг
© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

ТАСС, 15 сентября. Кенийский бегун Джеффри Кипсанг обновил мировой рекорд в полумарафоне (21,1 км) в Копенгагене. Его результат составил 58 минут 1 секунда.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) результат пока не ратифицировала. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Абрахаму Киптуму (58 минут 18 секунд), он установил его 28 октября 2018 года в испанской Валенсии.

Ради выступления в Копенгагене Кипсанг принял решение отказаться от выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар), который пройдет с 27 сентября по 6 октября.

Кипсанг является серебряным призером чемпионата мира 2015 года в беге на 10000 метров. Кенийский бегун трижды становился победителем мирового первенства в полумарафоне. Полумарафон не является олимпийской дисциплиной.

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