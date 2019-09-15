Главный тренер "Спартака" Кононов не подавал в отставку

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак". Об этом на встрече с болельщиками сообщил гендиректор "Спартака" Томас Цорн.

В субботу "Спартак" в домашнем матче чемпионата России уступил "Уралу" со счетом 1:2 и потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. Ранее команда не смогла выйти в групповой этап Лиги Европы.

"СМИ часто обостряют ситуации. Олег Георгиевич не подавал в отставку, - сказал Цорн. - Мы не сможем ответить на вопрос [об отставке], так как решения об увольнениях принимаются на совете директоров, поэтому этот вопрос к ним".

"Я отвечаю за спорт и развитие клуба, мы надеемся, что результат придет. У нас есть цель - групповой этап Лиги чемпионов. Мы стремимся к результатам, которые были два года назад", - добавил гендиректор клуба.

В следующем матче 20 сентября "Спартак" сыграет на выезде с "Уфой". "Только победы могут оставить тренера в клубе. Каждая проигранная игра ложится с болью на плечи тренера", - отметил Кононов.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков после девяти матчей.