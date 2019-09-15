Стали известны соперники Медведева и Хачанова на теннисном турнире St. Petersburg Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Определились соперники российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова на турнире Ассоциации тениисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Жеребьевка турнира прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Первый номер посева россиянин Медведев начнет турнир со второго круга, его соперником станет победитель матча между чехом Томашом Бердыхом и россиянином Евгением Донским.

Карен Хачанов (2-й номер), который также пропускает первый круг турнира, во втором раунде встретится с победителем матча между португальцем Жоао Соузой и словаком Йозефом Коваликом. Соперник россиянина Андрея Рублева (5) по первому кругу станет известен позднее после окончания квалификационных матчей.

Ранее пресс-служба ATP сообщила, что швейцарец Стэн Вавринка (19-й номер рейтинга ATP) принял решение отказаться от выступления на турнире в Санкт-Петербурге, его заменит итальянец Сальваторе Карузо (120-е место в рейтинге ATP).

St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Соревнования завершатся 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,180 млн. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим.