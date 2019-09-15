{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Джикия надеется на единение с болельщиками "Спартака"

В субботу московский клуб дома уступил "Уралу" со счетом 1:2, потерпев третье поражение подряд во всех турнирах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" рассчитывают на поддержку болельщиков в трудный период. Об этом в воскресенье на встрече с болельщиками заявил капитан команды Георгий Джикия.

В субботу "Спартак" проиграл дома "Уралу" со счетом 1:2 в матче чемпионата России. Для команды главного тренера Олега Кононова это поражение стало третьим подряд во всех турнирах.

"Сложилось так, что у команды сейчас черная полоса, это никуда не годится. Мы ищем ответы на вопрос, почему это происходит, виноваты в этом мы, мы вместе отвечаем за результат. Нам очень важно, что происходит на трибунах, надеемся на единение", - заявил Джикия.

"Спартак" после девяти туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Теги
Российский футбол
Допинг в спорте
РУСАДА с начала года провело более 130 информационно-образовательных мероприятий
На них присутствовало 8928 человек
Читать полностью