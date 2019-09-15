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Футбол в России

Кононов: футболисты "Спартака" должны играть с двойной самоотдачей в матчах РПЛ

В субботу красно-белые уступили на своем поле "Уралу", потерпев второе поражение подряд в чемпионате России
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" в матчах чемпионата России по футболу должны действовать с двойной самоотдачей. Об этом на открытой для владельцев сезонных абонементов тренировке красно-белых рассказал главный тренер команды Олег Кононов.

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В субботу "Спартак" на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 и потерпел второе поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Красно-белые также не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв в раунде плей-офф квалификации португальской "Браге" (0:1 в гостях, 1:2 дома).

"Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации, дело в том, что против "Спартака" играют на полной самоотдаче. Мы должны быть в два раза сильнее в этом. Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки", - отметил Кононов.

"Спартак" после девяти матчей занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем матче 20 сентября красно-белые сыграют на выезде с "Уфой".

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