Кононов: футболисты "Спартака" должны играть с двойной самоотдачей в матчах РПЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" в матчах чемпионата России по футболу должны действовать с двойной самоотдачей. Об этом на открытой для владельцев сезонных абонементов тренировке красно-белых рассказал главный тренер команды Олег Кононов.

В субботу "Спартак" на своем поле уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 и потерпел второе поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Красно-белые также не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, проиграв в раунде плей-офф квалификации португальской "Браге" (0:1 в гостях, 1:2 дома).

"Я мотивирую команду, если я не буду этого делать, то игры не будет. Дело не в мотивации, дело в том, что против "Спартака" играют на полной самоотдаче. Мы должны быть в два раза сильнее в этом. Плохо или хорошо я мотивирую команду, должны сказать игроки", - отметил Кононов.

"Спартак" после девяти матчей занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем матче 20 сентября красно-белые сыграют на выезде с "Уфой".