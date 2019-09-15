Теннисист Медведев считает, что слава после US Open не изменила его характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Популярность, обрушившаяся на российского теннисиста Даниила Медведева после выступления на Открытом чемпионате США (US Open), не изменила его характер, он остается тем же человеком, каким был до турнира серии Большого шлема. Об этом 23-летний теннисист заявил журналистам.

"Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное - оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть. Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила", - сказал Медведев.

В воскресенье прошла жеребьевка мужского турнира в Санкт-Петербурге, где Медведев принимает участие.

"Я чувствую себя очень хорошо. После Америки сумел прийти в себя, настрой боевой, чувствую себя отлично. Надеюсь показать отличную игру в Петербурге. Жеребьевка получилась интересной - три российских теннисиста в одной четверти, могут быть интересные дерби", - сказал Медведев.

Ранее Медведев стал финалистом US Open.