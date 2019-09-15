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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук выбыл на продолжительный срок

Игрок получил повреждение в игре девятого тура РПЛ против "Сочи"
Антон Миранчук Михаил Александров/ТАСС
Описание
Антон Миранчук
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Антон Миранчук выбыл на продолжительный срок. Об этом ТАСС сообщил главный тренер столичной команды Юрий Семин.

Миранчук получил повреждение в матче девятого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0), который прошел в субботу.

"Да, Антон выбыл на продолжительный срок", - сказал Семин.

Ранее травму бедра получил брат Антона Миранчука Алексей. После девяти туров в активе "Локомотива" 17 очков, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 сентября железнодорожники стартуют в Лиге чемпионов гостевым матчем против немецкого "Байера".

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