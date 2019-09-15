Гендиректор St. Petersburg Open: участие Медведева и Хачанова подчеркивает статус турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Участие сильнейших российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге говорит об авторитете соревнования. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил генеральный директор турнира Александр Медведев.

Турнир St. Petersburg Open пройдет с 15 по 22 сентября. На данный момент Медведев занимает четвертую строчку рейтинга ATP, а Хачанов находится на девятом месте.

"Мы очень давно не видели, чтобы два наших теннисиста были в десятке [рейтинга ATP] и играли в одном турнире вместе. А сейчас и Даня, и Карен играют у нас, это говорит об авторитете турнира", - отметил Медведев.

23-летний Хачанов за карьеру одержал четыре победы в турнирах ATP. 23-летний Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.