САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Малком примет участие в теннисном мероприятии на "Газпром Арене" в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту турнира, рассказал генеральный директор соревнований, гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

Турнир St. Petersburg Open пройдет на "Сибур Арене" с 16 по 22 сентября.

"На "Газпром Арене" будут соревноваться [Андрей] Аршавин и [Александр] Кержаков, а также Малком. Посмотрим, каков он в работе с теннисными мячами. А что за челленджи будут - это пока секрет", - сказал Медведев.

Малком пополнил состав "Зенита" летом этого года, петербургский клуб купил полузащитника у "Барселоны" за €40 млн.