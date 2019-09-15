Даниил Медведев считает, что россияне могут выиграть Кубок Дэвиса - 2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Сборная России по теннису обладает большим потенциалом, у нее есть все, чтобы выиграть Кубок Дэвиса в 2019 году. Об этом журналистам на пресс-конференции, посвященной старту турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Санкт-Петербурге, рассказал теннисист Даниил Медведев.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Сборная России сыграет в одной из шести групп с командами Хорватии и Испании. В плей-офф выйдут победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

"100 процентов у нас есть шанс победить в Кубке Дэвиса в этом году, - сказал Медведев. - У нашей команды большой потенциал. Я надеюсь, что буду выступать за сборную так, как в личных соревнованиях", - сказал Медведев.

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).