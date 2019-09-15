Футболист "Локомотива" Кверквелия не готов выйти на поле в игре Лиги чемпионов с "Байером"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Соломон Кверквелия не сможет помочь команде в матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Байера". Об этом в воскресенье ТАСС заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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Матч пройдет 18 сентября в Леверкузене, начало встречи - 22:00 мск. 27-летний Кверквелия не провел в текущем сезоне ни одной игры.

"Сможет ли сыграть против "Байера" Кверквелия? Нет", - сказал Семин.

В матче девятого тура чемпионата России против "Сочи" (1:0) сильное рассечение получил защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес, его участие в игре с "Байером" находится под вопросом. "У него сильное повреждение. Вы видели фотографии? Как будто боксерский поединок", - отметил Семин.

После девяти туров в активе "Локомотива" 17 очков, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).