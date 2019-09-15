{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по август провели более 7,2 тыс. тестирований

Всего за 2019 год планируется взять 11 тыс. допинг-проб

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые восемь месяцев 2019 года провело 7206 тестирований, взяв у спортсменов 8548 допинг-проб. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В августе, по словам Пахноцкой, был организован 671 тест, взято 757 допинг-проб; в июле - 831 и 944.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб, планировалось взять 9 тыс.

Теги
ДопингГанус, Юрий Александрович
Допинг в спорте
РУСАДА с начала года провело более 130 информационно-образовательных мероприятий
На них присутствовало 8928 человек
Читать полностью