РУСАДА с начала года провело более 130 информационно-образовательных мероприятий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с января по август провели 133 информационно-образовательных мероприятия. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За восемь месяцев 2019 года мы провели 133 информационно-образовательных мероприятия, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовало 8928 человек, из которых 3682 являются спортсменами, а 1741 - тренерами. В августе РУСАДА провело 12 мероприятий, в которых приняли участие представители легкой атлетики, биатлона, регби, хоккея и других видов спорта".

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников - 9784, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, остальные - спортивный персонал и болельщики.