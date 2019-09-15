{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА с начала года провело более 130 информационно-образовательных мероприятий

На них присутствовало 8928 человек
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба РУСАДА
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба РУСАДА

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с января по август провели 133 информационно-образовательных мероприятия. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За восемь месяцев 2019 года мы провели 133 информационно-образовательных мероприятия, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовало 8928 человек, из которых 3682 являются спортсменами, а 1741 - тренерами. В августе РУСАДА провело 12 мероприятий, в которых приняли участие представители легкой атлетики, биатлона, регби, хоккея и других видов спорта".

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников - 9784, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, остальные - спортивный персонал и болельщики.

Теги
Допинг
Зимние олимпийские виды спорта
Григорьев: Виктор Ан на турнире в Коломне показал превосходную тактику и скольжение
Тренер сборной подвел итоги международного турнира в Коломне
Читать полностью