Чемпионат России по спортивной гимнастике в 2020 году пройдет в Пензе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

"Решение о проведении в 2020 году в Пензе чемпионата России по спортивной гимнастике уже утверждено, - заметил Старкин. - Женское первенство пройдет с 20 по 26 марта, мужское - с 15 по 21 апреля. Соревнования пройдут не одновременно в связи с тем, что чемпионаты Европы в следующем году состоятся в разное время".

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Париже с 30 апреля по 3 мая, мужское континентальное первенство - в Баку с 28 по 31 мая.

По словам Старкина, чемпионат России в Пензе станет одним из этапов отбора в национальную команду на Олимпиаду-2020. До начала Игр в Токио также запланировано проведение Кубка России, место проведения которого пока не определено.

Пенза на протяжении нескольких лет является традиционным местом проведения чемпионатов и кубков страны по спортивной гимнастике. В 2019 году этот город принимал у себя оба главных национальных старта.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.