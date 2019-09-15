Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на Кубке мира в Японии

ТАСС, 15 сентября. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Японии во втором матче на Кубке мира. Встреча состоялась в Иокогаме (Япония).

Российские волейболистки одержали победу со счетом 3-2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7). Следующий матч российские волейболистки проведут против команды Китая. Встреча состоится 16 сентября, начало - 09:00 мск. В первом матче россиянки оказались сильнее спортсменок из Камеруна (3-0).

В других матчах команда Нидерландов обыграла сборную Кении (3-0), китаянки оказались сильнее представительниц Камеруна (3-0), сборная США переиграла команду Сербии (3-1), волейболистки из Доминиканской Республики переиграли спортсменок из Южной Кореи (3-1), команда Бразилии переиграла сборную Аргентины (3-0).

В турнирной таблице сборные Нидерландов, Китая, США набрали по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу. Сборные России и Бразилии набрали по пять очков и занимают четвертое и пятое места соответственно.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем трофея Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. В активе сборной СССР есть победа в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея.