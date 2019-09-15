"Оренбург" нанес "Рубину" третье поражение подряд в чемпионате России по футболу

ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" обыграли казанский "Рубин" со счетом 2:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

В составе "Оренбурга" голы забили Рикарду Алвеш (49-я минута) и Артем Кулишев (89, с пенальти). У "Рубина" отличился Евгений Башкиров (53). Лучшим игроком матча признали Алвеша.

"Рубин" проиграл третий матч кряду, клуб располагается на 10-й строчке в таблице с 10 очками. "Оренбург" поднялся на 12-е место, набрав 8 очков.

В следующем матче 22 сентября "Оренбург" дома сыграет с московским "Локомотивом", "Рубин" 21 сентября сыграет в гостях с "Зенитом".