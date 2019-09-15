Российский борец греко-римского стиля Марянян завоевал серебро на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН, 15 сентября /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в весовой категории до 63 кг. Турнир проходит в Нур-Султане.

В финальном поединке 27-летний россиянин проиграл японскому спортсмену Синобу Оте. Эта медаль стала первой для российской сборной на чемпионате мира. Бронзовыми призерами стали представитель Казахстана Алмат Кебиспаев и армянин Славик Галстян.

Марянян является чемпионом мира 2018 года, серебряным (2019) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира, чемпионом Европы - 2019, двукратным чемпионом Европейских игр.

В весовой категории до 55 кг победу одержал грузинский борец Нугзари Цурцумия, который в финале оказался сильнее казахстанца Корлана Жаканши. Бронзовыми призерами стали японец Сота Огава и азербайджанец Эльдениз Азизли. Россиянин Виталий Кабалоев уступил в четвертьфинале Цурцумии, затем проиграл китайцу Лиго Цао в утешительном поединке и не смог побороться за бронзу соревнований.

Чемпионат мира завершится 22 сентября. На Олимпиаде медали в весовых категориях до 63 и до 55 кг не разыгрываются.