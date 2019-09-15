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Допинг в спорте

РУСАДА в 2019 году выявило 227 случаев нарушения правил доступности для тестирования

165 случаев связаны с пропущенными тестами, в 62 - с непредоставлением информации о местонахождении

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые восемь месяцев 2019 года выявило 227 случаев нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по август включительно нашими сотрудниками было выявлено 227 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 165 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 62 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

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