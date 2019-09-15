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ЧМ по борьбе
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Российский борец греко-римского стиля Манцигов завоевал золото на чемпионате мира

В финале россиянин победил Арама Варданяна из Узбекистана
Абуязид Манцигов (внизу) EPA-EFE/Szilard Koszticsak
Описание
Абуязид Манцигов (внизу)
© EPA-EFE/Szilard Koszticsak

НУР-СУЛТАН, 15 сентября. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в весовой категории до 72 кг. Турнир проходит в Нур-Султане.

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В финальном поединке 26-летний россиянин победил Арама Варданяна из Узбекистана.  Бронзовые медали завоевали венгр Балинт Корпаши и болгарин Айк Мнацаканян. Эта весовая категория не входит в олимпийскую программу соревнований по борьбе. 

Победа Манцигова принесла первую золотую медаль в актив российской команды на турнире, ранее серебро в весовой категории до 63 кг завоевал Степан Марянян.

Манцигов является победителем чемпионата Европы (2019), также на его счету бронза континентального первенства (2017). Манцигов является также победителем (2017) и серебряным призером (2013) Кубка мира.

Чемпионат мира завершится 22 сентября. 

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