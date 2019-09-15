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Футбол в России

ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Оба гола армейцы забили, когда играли в большинстве
Кристиян Бистрович и Хордур Магнуссон Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Кристиян Бистрович и Хордур Магнуссон
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Московский ЦСКА одержал победу над "Тамбовом" со счетом 2:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.

Голы забили Кристиян Бистрович (84-я минута) и Хёрдур Магнуссон (90+4). На 65-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти. На 71-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка, причем оба предупреждения он получил в течение одной минуты.

Дебютный матч в составе армейцев провел бразильский нападающий Лукас Сантос, о переходе которого из клуба "Васко да Гама" на правах аренды было объявлено 2 сентября. Форвард вышел на замену на 79-й минуте, заменив Константина Кучаева.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 19 очков, "Тамбов" с пятью очками идет 16-м.

В следующем туре ЦСКА 22 сентября примет "Краснодар", "Тамбов" 21 сентября проведет домашний матч против "Ростова". Кроме того, 19 сентября ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграет с болгарским "Лудогорцем".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит962113-420
2ЦСКА961212-619
3Ростов852114-1117
4Краснодар852115-717
5Локомотив952214-817
6Спартак942311-1014
7Арсенал941412-1313
8Урал941416-1913
9Уфа831410-1010
10Рубин93156-1010
11Динамо82336-69
12Оренбург922511-158
13Ахмат82245-128
14Крылья Советов821510-117
15Сочи91355-116
16Тамбов91267-145

 

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