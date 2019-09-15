ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Московский ЦСКА одержал победу над "Тамбовом" со счетом 2:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.
Голы забили Кристиян Бистрович (84-я минута) и Хёрдур Магнуссон (90+4). На 65-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти. На 71-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка, причем оба предупреждения он получил в течение одной минуты.
Дебютный матч в составе армейцев провел бразильский нападающий Лукас Сантос, о переходе которого из клуба "Васко да Гама" на правах аренды было объявлено 2 сентября. Форвард вышел на замену на 79-й минуте, заменив Константина Кучаева.
В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 19 очков, "Тамбов" с пятью очками идет 16-м.
В следующем туре ЦСКА 22 сентября примет "Краснодар", "Тамбов" 21 сентября проведет домашний матч против "Ростова". Кроме того, 19 сентября ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграет с болгарским "Лудогорцем".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|2
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|3
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|4
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|15-7
|17
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Спартак
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|7
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|8
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|9
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|10
|Рубин
|9
|3
|1
|5
|6-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|13
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|14
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|10-11
|7
|15
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|16
|Тамбов
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5