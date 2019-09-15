ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Московский ЦСКА одержал победу над "Тамбовом" со счетом 2:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске.

Голы забили Кристиян Бистрович (84-я минута) и Хёрдур Магнуссон (90+4). На 65-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов не реализовал пенальти. На 71-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка, причем оба предупреждения он получил в течение одной минуты.

Дебютный матч в составе армейцев провел бразильский нападающий Лукас Сантос, о переходе которого из клуба "Васко да Гама" на правах аренды было объявлено 2 сентября. Форвард вышел на замену на 79-й минуте, заменив Константина Кучаева.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, набрав 19 очков, "Тамбов" с пятью очками идет 16-м.

В следующем туре ЦСКА 22 сентября примет "Краснодар", "Тамбов" 21 сентября проведет домашний матч против "Ростова". Кроме того, 19 сентября ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграет с болгарским "Лудогорцем".