Испанец Рубио признан самым ценным игроком Кубка мира по баскетболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Разыгрывающий сборной Испании и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс" Рики Рубио получил приз самому ценному игроку Кубка мира. Соревнования прошли в Китае.

В финале испанцы победили команду Аргентины со счетом 95:75 и во второй раз стали победителями турнира.

28-летний Рубио на турнире набирал в среднем 16,4 очка, отдавая 6 передач и совершая 4,6 подбора и 1,5 перехвата за игру. В финальном матче он набрал 19 очков, отдал 12 передач, также на его счету 7 подборов и 4 перехвата.

Рубио стал вторым испанским баскетболистом, который получил эту награду, в 2006 году лучшим игроком был признан Пау Газоль.

В символическую пятерку турнира помимо Рубио вошли испанец Марк Газоль, аргентинец Луис Скола, серб Богдан Богданович, набравший больше всех очков на турнире (183), а также француз Эван Фурнье.

Бронзовые медали на турнире завоевали французские баскетболисты. Команда России вышла во второй групповой раунд Кубка мира, но не смогла пробиться в плей-офф, в итоге заняв 12-е место. По итогам Кубка мира команда Сергея Базаревича завоевала право выступить в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио, который пройдет в июле 2020 года. Кубок мира проходил в восьми городах - Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу - с 31 августа по 15 сентября.