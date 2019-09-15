СКА выиграл у "Йокерита" в КХЛ, забив победный гол на последней минуте

ТАСС, 15 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил хельсинкский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60), у "Йокерита" голы на свой счет записали Петри Контиола (21) и Хенрик Хаапала (54). Команды провели 21-й очный матч, СКА одержал 15-ю победу, на счету финской команды - шесть.
В турнирной таблице Западной конференции СКА поднялся на вторую строчку, в активе клуба из Санкт-Петербурга восемь очков после шести матчей. "Йокерит" идет на восьмой позиции, набрав пять очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет с "Сочи" 17 сентября, "Йокерит" на выезде встретится с минским "Динамо" 21 сентября.
В другом матче игрового дня пекинский "Куньлунь" дома обыграл челябинский "Трактор" со счетом 2:1.
Результаты других матчей игрового дня:
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 3:0;
"Динамо" (Минск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Витязь
|6
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|18-10
|10
|2
|СКА
|6
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|16-16
|8
|3
|ЦСКА
|6
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|15-9
|9
|4
|Торпедо
|7
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|19-19
|8
|5
|Сочи
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-17
|7
|6
|Динамо Мск
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|14-18
|7
|7
|Спартак
|7
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|19-17
|7
|8
|Йокерит
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|21-20
|5
|9
|Северсталь
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-18
|5
|10
|Локомотив
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|12-12
|4
|11
|Динамо Мн
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-24
|4
|12
|Динамо Р
|5
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|8-17
|4
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|6
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|21-11
|12
|2
|Авангард
|6
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|14-14
|8
|3
|Трактор
|7
|3
|1
|0
|0
|1
|2
|15-14
|9
|4
|Нефтехимик
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|18-13
|7
|5
|Салават Юлаев
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|11-9
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-14
|7
|7
|Ак Барс
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-9
|6
|8
|Адмирал
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|10-10
|6
|9
|Барыс
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|10-12
|6
|10
|Куньлунь
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|10-11
|6
|11
|Металлург Мг
|7
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|10-18
|3
|12
|Амур
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|8-15
|1