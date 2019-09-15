СКА выиграл у "Йокерита" в КХЛ, забив победный гол на последней минуте

ТАСС, 15 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил хельсинкский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60), у "Йокерита" голы на свой счет записали Петри Контиола (21) и Хенрик Хаапала (54). Команды провели 21-й очный матч, СКА одержал 15-ю победу, на счету финской команды - шесть.

В турнирной таблице Западной конференции СКА поднялся на вторую строчку, в активе клуба из Санкт-Петербурга восемь очков после шести матчей. "Йокерит" идет на восьмой позиции, набрав пять очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет с "Сочи" 17 сентября, "Йокерит" на выезде встретится с минским "Динамо" 21 сентября.

В другом матче игрового дня пекинский "Куньлунь" дома обыграл челябинский "Трактор" со счетом 2:1.

Результаты других матчей игрового дня:

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 3:0;

"Динамо" (Минск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2.