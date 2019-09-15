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КХЛ
Обновлено 

СКА выиграл у "Йокерита" в КХЛ, забив победный гол на последней минуте

Встреча закончилась со счетом 3:2
Игроки СКА Анатолий Медведь/ТАСС
Описание
Игроки СКА
© Анатолий Медведь/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил хельсинкский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ярно Коскиранта (23-я минута), Наиль Якупов (31) и Йори Лехтеря (60), у "Йокерита" голы на свой счет записали Петри Контиола (21) и Хенрик Хаапала (54). Команды провели 21-й очный матч, СКА одержал 15-ю победу, на счету финской команды - шесть.

В турнирной таблице Западной конференции СКА поднялся на вторую строчку, в активе клуба из Санкт-Петербурга восемь очков после шести матчей. "Йокерит" идет на восьмой позиции, набрав пять очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет с "Сочи" 17 сентября, "Йокерит" на выезде встретится с минским "Динамо" 21 сентября.

В другом матче игрового дня пекинский "Куньлунь" дома обыграл челябинский "Трактор" со счетом 2:1.

Результаты других матчей игрового дня:

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Омск) - 3:0;

"Динамо" (Минск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Витязь630200118-1010
2СКА631000216-168
3ЦСКА631001115-99
4Торпедо722000319-198
5Сочи630010215-177
6Динамо Мск621010214-187
7Спартак720003219-177
8Йокерит620001321-205
9Северсталь610101313-185
10Локомотив420000212-124
11Динамо Мн620000418-244
12Динамо Р51100038-174
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист641100021-1112
2Авангард631000214-148
3Трактор731001215-149
4Нефтехимик630001218-137
5Салават Юлаев530010111-97
6Сибирь630010215-147
7Ак Барс430000115-96
8Адмирал530000210-106
9Барыс630000310-126
10Куньлунь620100310-116
11Металлург Мг710010510-183
12Амур60000158-151

 

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