Гендиректор ФК "Тамбов" Коновалова назвала обидным удаление Чуперки в матче с ЦСКА

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Футболист "Тамбова" Валерий Чуперка получил обидную красную карточку в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС в воскресенье заявила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Матч прошел в воскресенье в Саранске и завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. Главный судья встречи Михаил Вилков показал Чуперке две желтые карточки в течение минуты, "Тамбов" остался вдесятером на 71-й минуте встречи. На 65-й минуте Вилков назначил в ворота хозяев пенальти за игру рукой защитника Михаила Осипенко, но форвард ЦСКА Федор Чалов одиннадцатиметровый не реализовал.

"Обидное удаление случилось. Не знаю уж, что Вилков услышал от Чуперки, но не до красной же карточки, есть футболисты, которые на весь экран говорят плохие слова, - сказала она. - Что касается пенальти, нам бы хотелось, чтобы его не было, но правила по поводу руки в штрафной площади усложнили, можно было не давать. Зато [вратарь] Георгий Шелия у нас молодец, он лучший игрок матча, мы гордимся всей командой".

В турнирной таблице РПЛ "Тамбов" с 5 очками идет на 16-м месте. В следующем туре "Тамбов" 21 сентября проведет домашний матч против "Ростова".