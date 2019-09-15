ФК "Тамбов" не рассматривает вариант увольнения главного тренера Григоряна

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вопрос об отставке главного тренера футбольного клуба "Тамбов" Александра Григоряна не поднимался. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

В воскресенье "Тамбов" в домашнем матче девятого тура чемпионата России уступил московскому ЦСКА со счетом 0:2. Команда идет на последнем месте в таблице.

"Это не совсем моя компетенция. На эту тему у нас нет никаких разговоров. Нам просто нужно собраться и работать, победы будут", - сказала Коновалова.

В следующем туре "Тамбов" 21 сентября проведет домашний матч против "Ростова".