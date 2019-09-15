Футболисты "Краснодара" одержали волевую победу над "Крыльями Советов" в чемпионате России

ТАСС, 15 сентября. "Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Олссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67), который успешно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У проигравших отличились Александр Соболев (12), который также не не сумел отличиться с пенальти в компенсированное к первому тайму время, и Пауль Антон (74, с пенальти). Первые два 11-метровых удара были назначены после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Соболев в списке лучших бомбардиров чемпионата страны нынешнего сезона делит первое место с нападающим "Ростова" Эльдором Шомуродовым, в активе обоих игроков по семь забитых мячей.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает первое место, набрав 20 очков и по дополнительным показателям опередив санкт-петербургский "Зенит". "Крылья Советов" с семью очками идут 14-ми.

"Краснодар" в следующем туре 22 сентября в гостях сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" 21 сентября также на выезде встретятся с грозненским "Ахматом". Кроме того, "Краснодар" 19 сентября проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля".