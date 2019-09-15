Футболисты "Краснодара" одержали волевую победу над "Крыльями Советов" в чемпионате России

ТАСС, 15 сентября. "Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Олссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67), который успешно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У проигравших отличились Александр Соболев (12), который также не не сумел отличиться с пенальти в компенсированное к первому тайму время, и Пауль Антон (74, с пенальти). Первые два 11-метровых удара были назначены после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
Соболев в списке лучших бомбардиров чемпионата страны нынешнего сезона делит первое место с нападающим "Ростова" Эльдором Шомуродовым, в активе обоих игроков по семь забитых мячей.
В турнирной таблице "Краснодар" занимает первое место, набрав 20 очков и по дополнительным показателям опередив санкт-петербургский "Зенит". "Крылья Советов" с семью очками идут 14-ми.
"Краснодар" в следующем туре 22 сентября в гостях сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" 21 сентября также на выезде встретятся с грозненским "Ахматом". Кроме того, "Краснодар" 19 сентября проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|2
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|3
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|4
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Спартак
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|7
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|8
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|9
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|10
|Рубин
|9
|3
|1
|5
|6-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|13
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|14
|Крылья Советов
|9
|2
|1
|6
|12-15
|7
|15
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|16
|Тамбов
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5