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Футбол в России

Футболисты "Краснодара" одержали волевую победу над "Крыльями Советов" в чемпионате России

"Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице
Магомед-Шапи Сулейманов Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Магомед-Шапи Сулейманов
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. "Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 4:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Олссон (48), Вандерсон (57) и Ари (67), который успешно сыграл на добивании после не реализованного им пенальти. У проигравших отличились Александр Соболев (12), который также не не сумел отличиться с пенальти в компенсированное к первому тайму время, и Пауль Антон (74, с пенальти). Первые два 11-метровых удара были назначены после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Соболев в списке лучших бомбардиров чемпионата страны нынешнего сезона делит первое место с нападающим "Ростова" Эльдором Шомуродовым, в активе обоих игроков по семь забитых мячей.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает первое место, набрав 20 очков и по дополнительным показателям опередив санкт-петербургский "Зенит". "Крылья Советов" с семью очками идут 14-ми.

"Краснодар" в следующем туре 22 сентября в гостях сыграет с ЦСКА, "Крылья Советов" 21 сентября также на выезде встретятся с грозненским "Ахматом". Кроме того, "Краснодар" 19 сентября проведет гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар962119-920
2Зенит962113-420
3ЦСКА961212-619
4Ростов852114-1117
5Локомотив952214-817
6Спартак942311-1014
7Арсенал941412-1313
8Урал941416-1913
9Уфа831410-1010
10Рубин93156-1010
11Динамо82336-69
12Оренбург922511-158
13Ахмат82245-128
14Крылья Советов921612-157
15Сочи91355-116
16Тамбов91267-145

 

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