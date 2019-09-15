Словенский велогонщик Роглич впервые в карьере стал победителем "Вуэльты"

ТАСС, 15 сентября. Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo Visma стал победителем престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Финиш гонки прошел в воскресенье в Мадриде.

На заключительном этапе первым финишировал голландец Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step), который преодолел дистанцию 106,6 км за 2 часа 48 минут 20 секунду. Второе место занял ирландец Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe). Третьим стал поляк Шимон Сайнок (CCC Team). У обоих время победителя.

Общий результат Роглича составил 83 часа 7 минут 31 секунду. Второе место в общем зачете занял испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar, проигравший словенцу 2 минуты 16 секунд. Третьим стал словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates (отставание 2.38). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин" стал 98-м, Сергей Чернецкий - 111-м (Caja Rural - Seguros RGA), Вячеслав Кузнецов - 138-м ("Катюша-Альпецин").

Победителем очковой классификации также стал Роглич, набравший 155 очков. В горной классификации первое место занял француз Джеффри Бушар из команды AG2R Lа Mondiale (76 очков). В командном зачете выиграла Movistar (248:26.24).

29-летний Роглич впервые в карьере победил на Гранд-туре. На его счету победы в двух этапах на "Тур де Франс" и трех на "Джиро д'Италия". Роглич является серебряным призером чемпионата мира в индивидуальной гонке, также на его счету победы в многодневках "Тур Романдии", "Тур Страны басков", "Тур ОАЭ" и "Тиррено - Адриатико".

74-я "Вуэльта" проходила с 24 августа по 15 сентября, общая протяженность гонки составила 3290,7 км. Соревнования проходили по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры. В прошлом году победу в гонке одержал британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott).