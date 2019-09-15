Бой Александра Емельяненко и пауэрлифтера Кокляева пройдет 29 ноября на "ВТБ-Арене"

ТАСС, 15 сентября. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок 29 ноября на московской "ВТБ-Арене". Продажа билетов на мероприятие стартовала на сайте ponominalu.ru .

Спортсмены подписали контракт на бой в начале сентября. Позднее организаторы поединка сообщили ТАСС, что бой пройдет по правилам бокса.

Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. Ранее он сообщал, что ведет переговоры с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC). На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Кокляев начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Кокляев никогда не выступал в единоборствах.