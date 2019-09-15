{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Бой Александра Емельяненко и пауэрлифтера Кокляева пройдет 29 ноября на "ВТБ-Арене"

Поединок пройдет по правилам бокса
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок 29 ноября на московской "ВТБ-Арене". Продажа билетов на мероприятие стартовала на сайте ponominalu.ru.

На эту тему

Спортсмены подписали контракт на бой в начале сентября. Позднее организаторы поединка сообщили ТАСС, что бой пройдет по правилам бокса.

Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. Ранее он сообщал, что ведет переговоры с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC). На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

Кокляев начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Кокляев никогда не выступал в единоборствах.

Теги
Бокс
Северный Кавказ
Всероссийский турнир по тхэквондо состоялся в КЧР
В нем приняли участие более 300 спортсменов
Читать полностью