Турнир ATP с участием Медведева и Хачанова стартует в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Международный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open стартует в понедельник. Это будет 24-й турнир в истории.

В Санкт-Петербург впервые приедут два теннисиста из первой десятки мирового рейтинга - россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. 23-летний Хачанов за карьеру одержал четыре победы в турнирах ATP. 23-летний Медведев пять раз побеждал на турнирах ATP, в нынешнем сезоне он выиграл турнир в Болгарии и "Мастерс" в американском Цинциннати, а также неделю назад дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема. Тогда победу на Открытом чемпионате Австралии одержал Марат Сафин.

В Санкт-Петербурге Медведев посеян под первым номером, поэтому он начнет выступление со второго круга, где его соперником станет победитель матча между чехом Томашем Бердыхом и россиянином Евгением Донским. "Я чувствую себя очень хорошо. После Америки сумел прийти в себя, настрой боевой, чувствую себя отлично. Надеюсь показать отличную игру в Петербурге", - сказал Медведев журналистам после прошедшей в воскресенье процедуры жеребьевки.

Потенциальный финал Медведев - Хачанов

Жребий свел теннисистов сборной России в одной четверти сетки, поэтому по ходу турнира, как отметил Медведев, возможны интересные встречи между друзьями по национальной команде. "Жеребьевка получилась интересной - три российских теннисиста в одной четверти, могут быть интересные дерби", - сказал Медведев.

В одну четверть попали Медведев, Андрей Рублев, посеянный в Петербурге пятым, и Донской.

Хачанов (вторая ракетка турнира) также пропускает первый круг, во втором раунде он встретится с победителем матча между португальцем Жоау Соузой и словаком Йозефом Коваликом. Пути Хачанова и Медведева могут пересечься только в финале.

Турнир пройдет в течение недели на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". С 2015 года St. Petersburg Open относится к категории ATP 250. Призовой фонд в этом году составляет $1,180 млн. Как признался генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев, турнир развивается и в этом году является особенным: "Мы очень давно не видели, чтобы два наших теннисиста были в десятке [рейтинга ATP] и играли в одном турнире вместе. А сейчас и Даня, и Карен играют у нас, это говорит об авторитете турнира".

Планировалось участие в Петербурге швейцарца Стэна Вавринки, но он принял решение отказаться от выступления, его заменил итальянец Сальваторе Карузо (120-е место в рейтинге ATP).

St. Petersburg Open проводится с 1995 года. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября.