Ватерполистки сборной России выиграли юниорский чемпионат мира в Португалии

ТАСС, 16 сентября. Ватерполистки сборной России победили команду Нидерландов в финале юниорского чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходил в португальском Фуншале.

Матч закончился со счетом 11:5 в пользу россиянок. В матче за третье место команда Италии победила сборную Греции (9:8).

Сборная России на турнире заняла первое место в группе А, в которой выступали сборные Италии, Португалии и ЮАР. В четвертьфинале россиянки победили венгерок (18:11), а в полуфинале - греческих спортсменок (16:9).

Юниорский чемпионат мира по водному поло среди женщин проводится с 1995 года раз в два года, в 2009 году турнир проходил в России в Ханты-Мансийске. Российские спортсменки в третий раз стали победительницами соревнований, занимая второе место по этому показателю. Чаще всех побеждали в турнире ватерполистки из США (4). Также на счету россиянок одна серебряная и две бронзовые награды мировых первенств.