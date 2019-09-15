Двумя матчами в понедельник завершится девятый тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 сентября. Программа девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закроется двумя матчами в понедельник. "Динамо" в Москве примет "Уфу", а "Ростов" дома сыграет с грозненским "Ахматом".
Матч между "Динамо" и "Уфой" начнется на "ВТБ-Арене" в 20:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), на игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR). После восьми туров бело-голубые с девятью очками занимают 11-е место в турнирной таблице, команда Дмитрия Хохлова набрала четыре балла в последних двух встречах и не пропустила ни одного мяча. Болельщики вправе надеяться на положительный результат в предстоящем матче, однако "Динамо" придется справиться с потерей из-за дисквалификации опорника Шарля Каборе, а также отсутствием травмированных вратаря Антона Шунина и хавбека Антона Соснина.
"Уфа" удивила многих любителей футбола сухими победами над лидерами чемпионата санкт-петербургским "Зенитом" (1:0) и "Ростовом" (2:0), однако перед перерывом на матчи сборных коллектив Вадима Евсеева неожиданно уступил "Оренбургу" (1:2). "Уфе" еще предстоит приобрести стабильность, пока команда из столицы Башкортостана с десятью очками идет на девятом месте. Участие в матче не смогут принять дисквалифицированный защитник Александр Пуцко и травмированный форвард Андрей Козлов.
В прошлом сезоне "Динамо" дважды обыграло "Уфу" - 3:0 дома и 2:1 в гостях. Уфимцы еще ни разу не обыгрывали бело-голубых в своей истории.
Ростовчане в погоне за лидерством
"Ростов" начнет домашний матч с "Ахматом" в 20:30 мск. На игре будет работать судейская бригада во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Хозяева подходят ко встрече с грозненцами с 17 очками и четверым местом в РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала неплохой ход, одержав две победы подряд, серьезных потерь в составе ростовчан нет.
"Ахмат" же не сможет рассчитывать на целый ряд игроков - дисквалифицированы защитники Вилькер Анхель и Зоран Нижич, из-за травм команде не помогут хавбек Раванелли и форвард Аблай Мбенг. Команда Рашида Рахимова не может выиграть уже четыре тура подряд и видится аутсайдером предстоящего матча. "Ахмат" набрал восемь очков и идет на 13-м месте.
В прошлом сезоне соперники обменялись домашними минимальным победами.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|2
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|3
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|4
|Ростов
|8
|5
|2
|1
|14-11
|17
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Спартак
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|7
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|8
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|9
|Уфа
|8
|3
|1
|4
|10-10
|10
|10
|Рубин
|9
|3
|1
|5
|6-10
|10
|11
|Динамо
|8
|2
|3
|3
|6-6
|9
|12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|13
|Ахмат
|8
|2
|2
|4
|5-12
|8
|14
|Крылья Советов
|9
|2
|1
|6
|12-15
|7
|15
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|16
|Тамбов
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5