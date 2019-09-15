Двумя матчами в понедельник завершится девятый тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 сентября. Программа девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закроется двумя матчами в понедельник. "Динамо" в Москве примет "Уфу", а "Ростов" дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Матч между "Динамо" и "Уфой" начнется на "ВТБ-Арене" в 20:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), на игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR). После восьми туров бело-голубые с девятью очками занимают 11-е место в турнирной таблице, команда Дмитрия Хохлова набрала четыре балла в последних двух встречах и не пропустила ни одного мяча. Болельщики вправе надеяться на положительный результат в предстоящем матче, однако "Динамо" придется справиться с потерей из-за дисквалификации опорника Шарля Каборе, а также отсутствием травмированных вратаря Антона Шунина и хавбека Антона Соснина.

"Уфа" удивила многих любителей футбола сухими победами над лидерами чемпионата санкт-петербургским "Зенитом" (1:0) и "Ростовом" (2:0), однако перед перерывом на матчи сборных коллектив Вадима Евсеева неожиданно уступил "Оренбургу" (1:2). "Уфе" еще предстоит приобрести стабильность, пока команда из столицы Башкортостана с десятью очками идет на девятом месте. Участие в матче не смогут принять дисквалифицированный защитник Александр Пуцко и травмированный форвард Андрей Козлов.

В прошлом сезоне "Динамо" дважды обыграло "Уфу" - 3:0 дома и 2:1 в гостях. Уфимцы еще ни разу не обыгрывали бело-голубых в своей истории.

Ростовчане в погоне за лидерством

"Ростов" начнет домашний матч с "Ахматом" в 20:30 мск. На игре будет работать судейская бригада во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Хозяева подходят ко встрече с грозненцами с 17 очками и четверым местом в РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала неплохой ход, одержав две победы подряд, серьезных потерь в составе ростовчан нет.

"Ахмат" же не сможет рассчитывать на целый ряд игроков - дисквалифицированы защитники Вилькер Анхель и Зоран Нижич, из-за травм команде не помогут хавбек Раванелли и форвард Аблай Мбенг. Команда Рашида Рахимова не может выиграть уже четыре тура подряд и видится аутсайдером предстоящего матча. "Ахмат" набрал восемь очков и идет на 13-м месте.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними минимальным победами.