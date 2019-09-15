"Аризона" проиграла "Вегасу" в первом предсезонном матче НХЛ. Любушкин забросил шайбу

ТАСС, 16 сентября. "Вегас" дома обыграл "Аризону" со счетом 6:2 в первом предсезонном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В составе победителей хет-трик сделал Макс Пачиоретти (5, 13 и 18-я минуты), также отличились Коди Икин (25), Райлли Смит (49) и Брэйден Макнэбб (60). У проигравших шайбы забросили российский защитник Илья Любушкин (5) и Винни Хиностроза (10).

Любушкин провел на льду 20 минут 28 секунд, нанес 1 бросок, а также сделал 5 хитов и 3 блока. В составе "Вегаса" российский форвард Валентин Зыков сыграл 14 минут 47 секунд, сделав 1 бросок и 3 хита.

В следующем предсезонном матче в ночь на среду "Вегас" сыграет с "Колорадо", а "Аризона" в тот же день проведет две игры с "Лос-Анджелесом" разными составами. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.