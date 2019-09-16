Церемония поднятия флага России на Паралимпиаде в Токио пройдет 23 или 24 августа

"В Токио прошло несколько пленарных заседаний, в ходе которых мы обсудили общие, но очень важные вопросы - размещение команд в Деревне спортсменов, питание, безопасность, брендирование, прохождение аккредитации. Мы планируем, что российская делегация на Паралимпиаде составит около 500 человек, из которых 300 - спортсмены. Деревня спортсменов на Играх откроется 18 августа следующего года, в день прилета наших спортсменов, а церемония поднятия российского флага запланирована на 23 или 24 августа", - рассказал Рожков.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Церемония поднятия российского флага в Деревне спортсменов Паралимпийских игр 2020 года в Токио запланирована на 23 или 24 августа. Об этом ТАСС сообщил шеф миссии сборной России на Играх, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков по итогам рабочей поездки в Токио.

Первая группа специалистов отправится в Токио уже 15 августа 2020 года. "Команда из семи человек вылетит на место заранее, чтобы обеспечить размещение, решить вопросы автотранспорта, связи. Что касается перелета сборной, то этот вопрос мы уже обсудили с представителями "Аэрофлота", заручившись их поддержкой".

Рожков напомнил, что российские паралимпийцы выступят на Играх в 18-20 видах спорта в зависимости от прохождения квалификации: "Российские спортсмены успешно проходят период квалификационных соревнований, мы планируем, что мы выступим на Паралимпиаде в 18-20 видах спорта".

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российская паралимпийская сборная не выступала из-за лишения членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК), в декабре 2017 года отстранение было продлено. На зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане российская команда выступила в форме без национальной символики лишь в пяти видах спорта, несмотря на это сборная заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете. В феврале нынешнего года МПК объявил об условном восстановлении прав ПКР.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.