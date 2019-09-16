Победа испанцев, провал сборной США и лучшего игрока НБА. В Китае завершился Кубок мира

Сборная Испании перед началом Кубка мира по баскетболу выглядела одним из фаворитов турнира. При этом в последнем контрольном матче перед стартом первенства испанцы уступили российской команде со счетом 55:74. Однако по ходу турнира испанская сборная показала все сильнейшие стороны — командную игру, самоотдачу и высокое индивидуальное мастерство. Самый ценный игрок турнира Рикки Рубио в ключевые моменты доказал, что является одним из сильнейших разыгрывающих, а Марк Газоль, который не показывал хорошей игры большую часть Кубка мира, продемонстрировал ее в самый трудный момент первенства. Во второй половине полуфинального матча со сборной Австралии Газоль доминировал на обоих концах площадки и помог своей команде сначала перевести игру в овертайм, а потом и выиграть. В битве за золото Газоль переиграл своего оппонента 39-летнего Луиса Сколу. Аргентинский ветеран, олимпийский чемпион 2004 года, который в настоящее время выступает в Китае, на протяжении всего турнира вел свою команду к победе, но на финал сил не хватило. В полуфинале с французами Скола набрал 28 очков.

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"Скола для меня человек-легенда и настоящий MVP (самый ценный игрок турнира, — прим. ТАСС). Думаю, благодаря ему огромное количество детей в Аргентине и Китае начнет заниматься баскетболом. В таком возрасте он находится в фантастической форме и показал великолепную игру", — отметил в беседе с ТАСС серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов. Другим секретом успеха аргентинцев стала игра разыгрывающего Факундо Кампаццо, который великолепно вел игру и успешно брал ее на себя в ключевые моменты. Изначально южноамериканская команда не входила в список фаворитов турнира, однако благодаря гениальной игре лидеров сумела дойти до финала. "В финале испанцы победили потому, что у них лучше состав и они не потратили столько эмоций в полуфинале, сколько выхлестнули аргентинцы. Мне кажется, эмоций им не хватило, ну и Сколе было тяжело выдать такой бенефис, как в полуфинале. Газоль сегодня переиграл Сколу. Аргентинцы уже прыгнули выше головы, изначально у них было меньше шансов, чем у сборных Сербии, Литвы, Франции", — сказал Носов.

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Сборная Франции после победы над командой США в четвертьфинале вчистую была бита аргентинцами в полуфинале (66:80). Центровой Руди Гобер после 21 очка в матче с американцами набрал всего три в полуфинале и не справился со Сколой, который заработал 28 очков. Не был заметен Гобер и в выигранном матче за третье место (2 очка) у австралийцев (67:59). "Французы заслуженно заняли третье место. Очень часто такое бывает, что, победив американцев, выхлестывается куча энергии и потом тяжело собраться на следующий матч, и команда проигрывает. Гобер перед чемпионатом говорил, что мечтает обыграть американцев, он стал лучшим защищающимся игроком НБА. Он отличный защитник, но не игрок, который создает себе ситуации, он играет от подборов. Он немножко подустал к концу чемпионата. Задача Гобера — помогать в защите, а забивает в сборной Франции Нандо де Коло", — пояснил Носов. Провал MVP и других звезд НБА Впервые с 1967-го Кубок мира прошел в нечетный год — за год до Олимпийских игр в Токио. Международная федерация баскетбола (FIBA) объяснила это решение тем, что хочет избежать проведения Кубка мира в один год с чемпионатом мира по футболу ради получения прибыли. Многие авторитетные баскетбольные люди считают перенос Кубка мира неправильным шагом. Из-за того что Олимпиада состоится уже в следующем году, многие ведущие игроки отказались от поездки в Китай на Кубок мира. Те же, кто решил защищать честь страны, не продемонстрировали лучшей игры. "FIBA допустила ошибку, перенеся чемпионат мира на нечетные годы, в результате вы просите игроков выступить на чемпионате мира, провести сезон, а затем выступить и на Олимпийских играх. Я думаю, что это заставило многих игроков выбирать между двумя международными турнирами", — сказал бывший комиссар НБА Дэвид Стерн в интервью американскому порталу The Undefeated.

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Самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА — грек Яннис Адетокунбо. Тренерский штаб сборной Греции на Кубке мира не сумел ни построить команду вокруг него, ни интегрировать его в свой баскетбол. В FIBA нет правил трех секунд в обороне, защищающийся может на протяжении всего времени, пока мячом владеет соперник, обороняться под кольцом. Против Адетокунбо играли жестко и практически не давали пространства, при этом сам грек частенько имел проблемы с фолами. Никогда в карьере Адетокунбо не вписывали в командную игру. Его клуб "Милуоки" строит игру от сильных сторон греческого баскетболиста, все остальные играют на него. На Кубке мира у греков нашелся только один стабильный снайпер — Яннис Папапетру. Всех остальных можно было держать менее плотно, помогая опекуну Адетокунбо. MVP регулярного чемпионата НБА стал самым результативным игроком своей команды (14,8 очка в среднем за игру), но сборная Греции не вышла в плей-офф, проиграв бразильцам и американцам. Не лучшим образом проявил себя и серб Никола Йокич. Один из лучших центровых НБА вместе со своей командой в четвертьфинале вылетел после поражения от сборной Аргентины и проиграл дуэль 39-летнему Сколе. Временами Йокич выглядел медленно и зачастую не успевал на подстраховку партнерам. Тенью самого себя был и литовский центровой Йонас Валанчюнас, который лишь эпизодически демонстрировал лучшую игру. "Правила НБА значительно отличаются от европейских, там почти всегда свободна трехсекундная зона. А здесь была такая насыщенная оборона против Йокича. Я не понял, почему он не сыграл, то, что в этом году он показывал в "Денвере", — это просто фантастика. Вообще ни один игрок на Кубке мира не показал себя лучше, чем в НБА. Некоторые игроки сыграли на своем уровне. Там у них в команде все пять человек, которые играют на высочайшем уровне, а тут два. И соперники концентрируют внимание", — отметил Носов. При этом свои сборные вели к успеху игроки, не так ярко проявляющие себя в НБА или вовсе не играющие там: австралийцы Патрик Миллс, Арон Бэйнс, Джо Инглс, французы Эван Фурнье, Франк Ниликина, аргентинец Факундо Кампаццо, чех Томаш Саторански. Антирекорд сборной США Американцы впервые за 13 лет проиграли на крупном турнире, уступив в четвертьфинале французам (79:89). После этого сборная США потерпела поражение от сербов в матче за 5–8-е места и оказалась сильнее команды Польши, финишировав на седьмой позиции. Звездно-полосатые показали худший для себя результат в истории мировых первенств, не попав в полуфинал впервые с домашнего чемпионата мира 2002 года, когда сборная США заняла шестое место. Команда 2002 года считалась резервной, собранной из второсортных звезд, чьи лучшие времена уже прошли, и молодежи. Самыми громкими именами были 36-летний Реджи Миллер, а также Пол Пирс и Бэрон Дэвис. Похожим образом комплектовался состав и в нынешнем году, из-за массовых отказов американцы привезли на чемпионат мира второсортных игроков НБА и молодую звезду — 23-летнего Донована Митчелла. Вторым ключевым игроком команды был разыгрывающий Кемба Уокер.

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Уокер и Митчелл провалили концовку проигранного четвертьфинала. Митчелл свои 29 очков набрал в первых трех четвертях, а Уокер за игру отметился 10 очками, реализовав только два броска из девяти. В целом по турниру американцам не хватило подвижности и маневра на задней линии, а также элитного центрового. Брук Лопес подошел к Кубку мира в плохой форме, Мэйсон Пламли, по мнению главного тренера Грегга Поповича, оказался не готов к игре на таком уровне, а Майлз Тернер ничего не смог противопоставить центровому сборной Франции Гоберу. Попович был вынужден перейти на игру маленькой и легкой пятеркой, что принесло свои плоды на коротком отрезке — американцы выдали рывок 31:14. Но на длинном отрезке индивидуально сильные игроки Митчелл и Уокер не смогли организовать командную игру в нападении. Такая же проблема была у сборной США на последней проигранной Олимпиаде 2004 года (американцы завоевали бронзовую медаль), когда основную пару игроков задней линии составляли Аллен Айверсон и Стефон Марбери. Сборная США уверенно побеждала на двух последних чемпионатах мира и трех подряд Олимпиадах, не давая усомниться в своем превосходстве. Однако с 2002 по 2006 год американцы не играли в финалах крупных турниров. В прессе и среде болельщиков после тех поражений разгорелись серьезные скандалы, после чего было принято решение назначить главным тренером сборной США человека, не работающего в НБА. Им стал тренер команды университета "Дьюк" студенческой лиги Майк Кржижевски, который и привел американскую сборную к победам. Произойдет ли такое смещение акцентов после фиаско в Китае, никто не знает. Но поражение на чемпионате мира заставит американцев задуматься о том, что на данный момент они не могут обыграть любого соперника, действуя не основным составом и не в полную силу. Россияне выполнили задачу-минимум Сборная России, которая пропустила предыдущее мировое первенство, еще перед стартом турнира из-за травм лишилась целого ряда лидеров, из-за чего большинство позиций в стартовой пятерке пришлось закрывать резервистам. Так, на соревнованиях в Китае сборной России не смогли помочь защитники Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Иван Ухов и Дмитрий Кулагин, а также центровые Тимофей Мозгов и Джоэл Боломбой. Это означало, что у подопечных Базаревича могли возникнуть проблемы с подборами, а также с трехочковыми бросками, что особенно критично в матчах с ведущими баскетбольными сборными.

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