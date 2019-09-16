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St. Petersburg Open

Путин: St. Petersburg Open способствует продвижению ценностей здорового образа жизни

Президент России отметил работу организаторов турнира

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам международного теннисного турнира St. Petersburg Open. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Такие масштабные, впечатляющие проекты привлекают заинтересованное внимание большого количества людей, способствуют популяризации тенниса, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно среди молодежи", - говорится в телеграмме.

Президент отметил работу организаторов, благодаря которой совершенствуется спортивная инфраструктура и расширяется аудитория.

Международный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Соревнования пройдут с 16 сентября по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,180 млн. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичSt. Petersburg Open
ATP
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