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КХЛ

Знарок вернется к работе с ХК "Спартак" перед серией домашних игр

Ранее было объявлено, что три предстоящих выездных матча московский клуб проведет без главного тренера, так как специалист после перенесенной ранее пневмонии должен пройти дополнительное обследование
Главный тренер ХК "Спартак" Олег Знарок Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Спартак" Олег Знарок
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба "Спартак" Олег Знарок вернется к работе с командой перед следующей домашней серией матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

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Ранее было объявлено, что "Спартак" три предстоящих выездных матча, 17 сентября с "Барысом", 19 сентября с "Металлургом" и 21 сентября с "Автомобилистом", проведет без Знарка, так как специалист после перенесенной ранее пневмонии должен пройти дополнительное обследование. Руководить командой в этих играх будет Харийс Витолиньш.

"Главный тренер "Спартака" Олег Знарок вернется к работе перед следующей домашней серией игр", - рассказали в пресс-службе.

Следующие домашние матчи "Спартак" проведет с уфимским "Салаватом Юлаевым" (24 сентября ) и с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 сентября), а 28 сентября красно-белые сыграют в подмосковной Балашихе с "Авангардом".

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав семь очков в семи матчах.

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