Знарок вернется к работе с ХК "Спартак" перед серией домашних игр

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба "Спартак" Олег Знарок вернется к работе с командой перед следующей домашней серией матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

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Ранее было объявлено, что "Спартак" три предстоящих выездных матча, 17 сентября с "Барысом", 19 сентября с "Металлургом" и 21 сентября с "Автомобилистом", проведет без Знарка, так как специалист после перенесенной ранее пневмонии должен пройти дополнительное обследование. Руководить командой в этих играх будет Харийс Витолиньш.

"Главный тренер "Спартака" Олег Знарок вернется к работе перед следующей домашней серией игр", - рассказали в пресс-службе.

Следующие домашние матчи "Спартак" проведет с уфимским "Салаватом Юлаевым" (24 сентября ) и с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 сентября), а 28 сентября красно-белые сыграют в подмосковной Балашихе с "Авангардом".

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции, набрав семь очков в семи матчах.