Российские теннисисты сыграют с командами Италии с США на турнире ATP Cup

ТАСС, 16 сентября. Сборная России сыграет с командами Италии и США на групповом этапе первого розыгрыша мужского теннисного турнира ATP Cup. Как сообщает пресс-служба турнира, жеребьевка прошла в понедельник в австралийском Брисбене.

Турнир пройдет с 3 по 12 января 2020 года в австралийских Брисбене, Перте и Сиднее. Призовой фонд соревнования составит $15 млн.

Российская команда попала в группу D, матчи которой пройдут в Перте. Третий соперник россиян станет известен позднее. На данный момент известно, что в составе сборной России выступят Даниил Медведев (4-й номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и Карен Хачанов (9).

В турнире примут участие 24 команды, которые будут разделены на шесть групп. Восемь команд выйдут в плей-офф - победители групп и две лучшие сборные из занявших вторые места. В каждой команде будет по пять игроков, а матчи между сборными будут состоять из двух одиночных и одной парной встречи. Состав турнира определяется по рейтингу лучшего теннисиста страны.

Командный турнир, проводимый под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), появится в календаре впервые с 2012 года. С 1978 по 2012 год в немецком Дюссельдорфе проводился командный турнир World Team Cup. Последним победителем соревнований стала сборная Сербии.

Самым престижным командным мужским турнирном является Кубок Дэвиса, который проводится под эгидой Международной федерации тенниса.