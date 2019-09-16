{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Шахматист Афанасьев стал победителем турнира по блицу в Подмосковье

Вторым стал Алексей Фролов, третьим - Сергей Гаврилов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный мастер спорта по шахматам из Москвы Никита Афанасьев выиграл чемпионат Московской области по блицу, соревнования прошли в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В городском округе Солнечногорск завершился чемпионат Московской области по блицу. Площадкой для турнира стал стадион "Металлург". По итогам турнира победителем стал международный мастер из Москвы Афанасьев Никита", - говорится в сообщении.

Вторым стал Алексей Фролов из Коломны, третьим - Сергей Гаврилов из Солнечногорска.

Среди женщин чемпионкой области по блицу стала Виктория Кобозева из Дубны. Второе место заняла Александра Селифонова из Солнечногорска, третье - Маргарита Сидорова из Можайска.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Футбол в России
ФК "Тамбов" не будет штрафовать тренера Григоряна за резкие высказывания после игры с ЦСКА
Наставник тамбовского клуба в резкой форме прокомментировал итоги встречи, в которой его подопечные уступили со счетом 0:2
Читать полностью