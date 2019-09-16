Шахматист Афанасьев стал победителем турнира по блицу в Подмосковье

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международный мастер спорта по шахматам из Москвы Никита Афанасьев выиграл чемпионат Московской области по блицу, соревнования прошли в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В городском округе Солнечногорск завершился чемпионат Московской области по блицу. Площадкой для турнира стал стадион "Металлург". По итогам турнира победителем стал международный мастер из Москвы Афанасьев Никита", - говорится в сообщении.

Вторым стал Алексей Фролов из Коломны, третьим - Сергей Гаврилов из Солнечногорска.

Среди женщин чемпионкой области по блицу стала Виктория Кобозева из Дубны. Второе место заняла Александра Селифонова из Солнечногорска, третье - Маргарита Сидорова из Можайска.