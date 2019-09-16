Итальянские полицейские провели операцию против группировок болельщиков "Ювентуса"

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Более 10 человек были арестованы в ходе операции итальянской полиции против группировок болельщиков туринского футбольного клуба "Ювентус". Как сообщает в понедельник агентство АНСА, они создали "организованную преступную систему", которую использовали против клуба, руководство которого решило лишить наиболее экстремистски настроенных болельщиков привилегий.

Как уточняет агентство, операция, которая прошла в разных регионах, стала результатом длившегося год расследования, открытого по заявлению руководства клуба. Арестованным вменяется в вину незаконная деятельность, отмывание денег, насильственные действия и вымогательство. Отмечается, что карательные меры со стороны "Ювентуса" были предприняты по завершении сезона-2017/18.

"Ювентус" - самый титулованный клуб страны, в прошлом сезоне команда в 35-й раз в истории одержала победу в чемпионате Италии.

"Ювентус" является одним из соперников российского "Локомотива" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, также в группе D сыграют испанский "Атлетико" и немецкий "Байер".