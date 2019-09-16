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Бокс

Российский боксер Тищенко проведет бой с казахстанцем Акбербаевым 2 ноября

Спортсмен в последние недели находится в тренировочном лагере Тайсона Фьюри

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Евгений Тищенко проведет бой с казахстанцем Исой Акбербаевым 2 ноября в Екатеринбурге в весовой категории до 90,71 кг. Об этом ТАСС сообщили в команде российского спортсмена.

"Тищенко 2 ноября проведет бой против Акбербаева", - сказал собеседник агентства.

В активе Акбербаева 20 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. На счету олимпийского чемпиона Тищенко пять побед (три нокаутом) и ни одного поражения.

Тищенко в последние недели находится в тренировочном лагере британца Тайсона Фьюри.

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