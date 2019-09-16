Алаев: организация юношеского ЧЕ по мини-футболу в Латвии оставила приятное впечатление

ТАСС, 16 сентября. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поделился впечатлениями о завершившемся юношеском чемпионате Европы по мини-футболу среди игроков не старше 19 лет в Латвии. Слова Алаева, который также занимает пост председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу, приводит пресс-служба РФС.

Алаев принял участие в торжественной церемонии награждении по окончании финального матча турнира.

"Для меня большая честь и гордость принять участие в столь значимом, историческом событии - торжественной церемонии награждения призеров первого официального чемпионата Европы по мини-футболу среди игроков до 19 лет, - сказал Алаев. - Сборная Испании на протяжении всей соревновательной дистанции демонстрировала свой высочайший уровень и одержала заслуженную победу. Дебютный турнир состоялся в рамках инициатив президента УЕФА Александера Чеферина по общему развитию мини-футбола, популярность которого в Европе с каждым годом только растет. Отдельно хотелось бы сказать слова благодарности организаторам турнира, организация и проведение финального турнира в столице Латвии оставили самые приятные впечатления".

Чемпионат Европы в данной возрастной категории прошел впервые. Турнир завершился в субботу, всего в чемпионате Европы приняли участие восемь команд. В финале испанцы переиграли хорватов со счетом 6:1. На групповом этапе сборная России обыграла хозяев турнира, но уступила командам Португалии и Польши и не сумела пробиться в плей-офф на турнире.