Центр бокса появится в Свердловской области через полтора года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Строительство Центра бокса начнется в Каменске-Уральском (Свердловская область), завершить строительство планируется в течение полутора лет. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

"В Каменске-Уральском начинается строительство Центра бокса - это один из пяти спорткомплексов, которые мы планируем открыть вместе с Федерацией бокса России. В четырехэтажном здании в микрорайоне "Южный" разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал. Тут будут проходить и тренировки, и соревнования. Построить центр должны за полтора года", - написал Куйвашев.