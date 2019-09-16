Центр бокса появится в Свердловской области через полтора года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Строительство Центра бокса начнется в Каменске-Уральском (Свердловская область), завершить строительство планируется в течение полутора лет. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
"В Каменске-Уральском начинается строительство Центра бокса - это один из пяти спорткомплексов, которые мы планируем открыть вместе с Федерацией бокса России. В четырехэтажном здании в микрорайоне "Южный" разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал. Тут будут проходить и тренировки, и соревнования. Построить центр должны за полтора года", - написал Куйвашев.
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В Каменске-Уральском начинается строительство Центра бокса. Это один из пяти спорткомплексов, которые мы планируем открыть вместе с Федерацией бокса России. В четырехэтажном здании в микрорайоне «Южный» разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал. Тут будут проходить и тренировки, и соревнования. Построить центр должны за полтора года. ⠀ В будущем подобные центры построим в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице. Все больше свердловчан занимаются боксом и другими единоборствами. Это верный путь к здоровью, уверенности, силе, сосредоточенности.
По словам губернатора, подобные центры позднее появятся в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице. "Все больше свердловчан занимаются боксом и другими единоборствами. Это верный путь к здоровью, уверенности, силе, сосредоточенности", - добавил глава региона.
С 7 по 21 сентября в Екатеринбурге проходит XX мужской чемпионат мира по боксу.