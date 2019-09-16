ФК "Тамбов" не будет штрафовать тренера Григоряна за резкие высказывания после игры с ЦСКА

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" не станет штрафовать главного тренера команды Александра Григоряна за резкие высказывания по итогам матча девятого тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

В воскресенье "Тамбов" в домашнем матче чемпионата России против ЦСКА потерпел поражение со счетом 0:2, пропустив голы на 84-й минуте и в компенсированное ко второму тайму время. После финального свистка Григорян в резкой форме высказался об итогах встречи, отметив, что вряд ли будет пересматривать игру.

"Человек эмоциональный, вспылил, - сказала Коновалова. - Санкций не будет. Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно".

"Тамбов" после девяти туров чемпионата России занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. В 10-м туре команда примет "Ростов" в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", где тамбовский клуб проводит домашние матчи, поскольку не может до середины ноября играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.