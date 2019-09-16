Кубковый матч ФК КАМАЗ со "Спартаком" пройдет в Набережных Челнах

ТАСС, 16 сентября. Футбольный клуб КАМАЗ проведет встречу 1/16 финала Олимп - Кубка России против московского "Спартака" в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее портал "Бизнес-онлайн" сообщил, что матч может быть перенес в Казань из-за переговоров руководства города и клуба с управлением МВД по Набережным Челнам. Отмечалось, что "правоохранительные органы опасаются, что своими силами город не справится, так как у местной полиции нет опыта проведения таких матчей". Игра состоится 25 сентября.

"Решение принято окончательное, - заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. - Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов и министр внутренних дел Артем Валерьевич Хохорин нас в этом вопросе поддержали. Наша задача - на высоком организационном уровне провести этот праздник футбола для города Набережные Челны".

Победитель противостояния КАМАЗа и "Спартака" сыграет в 1/8 финала с победителм матча между саранской "Мордовией" и "Ростовом".

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает шестое место после девяти сыгранных матчей, клуб набрал 14 очков. В 10-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой", игра пройдет 20 сентября.