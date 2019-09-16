Корстин: оценка проблем баскетбола в Европе является одной из задач комиссии игроков FIBA

В субботу на заседании центрального совета FIBA было объявлено, что Корстин включена в состав комиссии игроков FIBA. На пост председателя назначен бывший игрок сборной Германии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" Дирк Новицки, который также стал членом центрального совета FIBA.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оценка проблем европейского баскетбола является одной из задач комиссии игроков Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ и член комиссии от России Илона Корстин.

"Комиссия игроков FIBA выбирается сроком на четыре года. Она обсуждает все вопросы, все проблемы европейского баскетбола, дает свое мнение и оценку с точки зрения бывших игроков. И уже эти решения выносятся на обсуждение FIBA, - сказала Корстин. - Я уже входила в эту комиссию раньше, председателем назначен Дирк Новицки, но мы с ним еще лично не знакомы, обычно в октябре проходит первое совещание, там все общаются и знакомятся", - добавила генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Всего в состав комиссии вошло 16 человек: Новицки (Германия, председатель), Дженни Скрин (Австралия, заместитель председателя), Корстин (Россия), Мария Паула Гонсалвеш да Силва (Бразилия), Ашетоу Майга Ба (Мали), Раффаэлла Машиадри (Италия), Егор Мещеряков (Белоруссия), Марко Милич (Словения), Ханно Меттеля (Финляндия), Керк Пенни (Новая Зеландия), Юко Ога (Япония), Амая Вальдеморо (Испания), Никос Зисис (Греция), Матье Фей (Сенегал), Деян Майсторович (Сербия), Мари-Ив Паже (Франция).

Комиссия была создана в 2014 году с целью представления интересов игроков. Первым председателем комиссии был двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира в составе сборной Югославии Владе Дивац. Ранее Корстин входила в комиссию игроков FIBA в 2014 году, тогда ее соглашение было рассчитано до 2019 года.

Корстин в составе сборной России дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (2004, 2008), она также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2002, 2006), трехкратной чемпионкой Европы (2003, 2007, 2011) и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы (2001, 2005, 2009). С 2016 года занимает пост генерального директора Единой лиги ВТБ.