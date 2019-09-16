Российские легкоатлеты на Военных играх выступят под флагом страны

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты на Всемирных летних военных играх выступят под флагом страны. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Международного совета военного спорта (CISM) Давид Ванденплас.

Седьмые летние Всемирные военные игры пройдут в китайском городе Ухань с 18 по 27 октября. Принять участие в турнире планирует двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

"Я могу подтвердить, что российские легкоатлеты на седьмых Всемирных военных играх в Ухане будут выступать под российским флагом, в соответствии с правилами CISM и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)", - сообщил Ванденплас.

По причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), за рубежом российские легкоатлеты сейчас соревнуются в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать любую национальную символику. Это правило распространяется на все турниры под эгидой IAAF, однако оно не действует, в частности, в отношении Олимпийских игр, поскольку их проводит Международный олимпийский комитет (МОК).

IAAF неделю назад заявила, что не будет препятствовать выступлению российских легкоатлетов в Ухане под национальным флагом, если такое решение будет принято оргкомитетом Военных игр. При этом организация выразила надежду, что к старту они все-таки будут допущены в нейтральном статусе.

Вопрос восстановления прав ВФЛА совет и конгресс IAAF должны обсудить в 20-х числах сентября в Дохе, перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике. Санкции на российскую легкую атлетику были наложены в ноябре 2015 года после допингового скандала. С тех пор дисквалификация ВФЛА продлевалась более десяти раз.