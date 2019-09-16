ФК "Локомотив" продал более 20 тыс. пакетов билетов на домашние матчи Лиги чемпионов

В понедельник на официальном сайте "Локомотива" стартовала открытая продажа пакетов билетов на домашние игры Лиги чемпионов. На данный момент болельщики могут купить комплекты билетов на сектора Diamond и "Северный Экспресс". На другие сектора остается несколько свободных мест.

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Локомотив" на данный момент продал более 20 тыс. пакетов билетов на домашние матчи команды в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.

"РЖД-Арена", на которой "Локомотив" будет принимать матчи Лиги чемпионов, вмещает 28 800 зрителей. Соперниками вице-чемпионов России по группе D главного еврокубкового турнира являются испанский "Атлетико", итальянский "Ювентус" и немецкий "Байер". Домашние матчи против этих команд железнодорожники проведут 1 октября, 6 и 26 ноября соответственно.

"Сегодня началась открытая продажа пакетов, а не только для владельцев абонементов и клубных карт, - сказал Брейдо. - На данный момент мы продали уже более 20 тыс. пакетов. Безусловно, можно сказать, что клуб доволен этим показателем - он целиком и полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы уверены, что в ближайшее время все пакеты, которые поступили в открытую продажу, также будут проданы".

"Однако отдельные билеты перед матчами в небольшом количестве все равно появятся. Это связано с тем, что, по регламенту УЕФА, мы обязаны предоставлять определенные квоты гостевым командам, но эти клубы по-разному могут распоряжаться ими: выкупать целиком или частично. Мы ожидаем в небольшом количестве возврат билетов, которые откладывались в рамках квоты для гостей. Перед матчами они будут реализованы отдельно - не как пакеты, а как билеты", - сообщил директор по связям с общественностью московского клуба.

Первый матч в Лиге чемпионов сезона-2019/20 "Локомотив" проведет 18 сентября. В этот день железнодорожники в Леверкузене сыграют с местным "Байером". Начало игры - 22:00 мск.