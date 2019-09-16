Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила организационный комитет по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет готов к концу 2019 года

Заместителями председателя организационного комитета назначены министр спорта Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также по согласованию заместителем назначен глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Всего в состав комитета вошел 41 человек.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.