Футболист "Тамбова" Бенито пропустил матч с ЦСКА из-за акклиматизации после игр за сборную

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Бенито в пятницу вернулся в расположение футбольного клуба "Тамбов" после игр за олимпийскую сборную Нигерии и пропустил матч чемпионата России против московского ЦСКА из-за акклиматизации. Об этом ТАСС в понедельник по телефону заявил агент игрока Дмитрий Селюк.

21-летний Бенито не вошел в заявку "Тамбова" на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:2). В текущем сезоне форвард принял участие в восьми играх и отметился одним забитым мячом.

"Он приехал и находился в Тамбове. Учитывая, что он прилетел чуть-чуть уставшим после долгого перелета и двух игр за десять дней, он находился в Тамбове. А команда специально десять дней готовилась к ЦСКА в Саранске, и выпустить Бенито не было шансов. Поэтому он остался в Тамбове, он вернулся еще в пятницу", - заявил Селюк.

По мнению агента, главный тренер "Тамбова" Александр Григорян не доверяет футболисту. "Бенито, играющий за сборную в основном составе и признанный лучшим игроком, за все время не сыграл ни одной полной игры за "Тамбов", это уму непостижимо. Я понимаю, что тренер выбирает, считает, решает, но когда результат нулевой, ты проигрываешь игру за игрой, то возникают вопросы. Бенито запомнился болельщикам, они его хорошо знают, но он не играет, а играют все, кому не лень", - отметил собеседник агентства.

"Мои футболисты приходят в российский чемпионат, чтобы не сидеть, отдыхать и получать зарплату, а приходят за копейки играть. Если не нравится, я готов его забрать, вопросов нет", - заключил Селюк.

"Тамбов" после девяти туров чемпионата России занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.