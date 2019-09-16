Камельзон: внимание президента РФ к турниру в Петербурге идет на пользу развития тенниса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Внимание президента РФ Владимира Путина к турниру St. Petersburg Open идет на пользу развития тенниса в стране. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, член директората турнира Владимир Камельзон.

В понедельник Путин направил приветствие участникам и организаторам международного теннисного турнира St. Petersburg Open. Глава государства, в частности, отметил работу организаторов, благодаря которой совершенствуется спортивная инфраструктура и расширяется аудитория.

"Я всякие и многие поздравления видел и слышал, порой даже принимал участие в их правках. Но здесь хороший и очень теплый язык - такого никогда не было, - сказал Камельзон. - Приятно, что президент сумел понять, что теннис - это украшение, даже такого прекрасного города, как Санкт-Петербург. И такое теплое приветствие президента очень кстати с точки зрения развития тенниса в стране".

Международный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open проводится на кортах с покрытием "хард" с 1995 года. С 2015 года турнир относится к серии ATP 250. Соревнования проходят с 16 по 22 сентября, призовой фонд турнира составляет $1,18 млн.