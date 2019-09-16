Глава МПК Парсонс намерен посетить этап Кубка мира по горным лыжам в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс намерен посетить февральский этап Кубка мира по горнолыжному спорту для лиц с ПОДА и нарушением зрения в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, подводя итоги рабочего визита в Токио, где через год пройдет летная Паралимпиада.

Этап Кубка мира был включен в официальный календарь МПК в июле 2019 года. Это будет первый российский международный турнир с момента лишения ПКР членства в МПК в августе 2016 года.

"У нас состоялась встреча с Парсонсом, мы обсудили вопросы выполнения поствосстановительных критериев, прохождение квалификации, антидопингового контроля. У нас в Южно-Сахалинске пройдет этап Кубка мира по горнолыжном спорту лиц с ПОДА и нарушением зрения, это первое международное соревнование после нашего восстановления. Парсонс принял наше приглашение принять участие в этом мероприятии и выразил большое желание приехать", - рассказал Рожков.

Турнир пройдет в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" Южно-Сахалинска.